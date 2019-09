Verkehrspolitik : BU will Langzeitparker deutlich entlasten

Ratingen Nach der geplanten neuen Gebührenordnung würden Langzeitparker ohne festen Stellplatz bis zu 120 Euro im Monat berappen. Doch Dauerstellplätze fehlen.

(JoPr) Die Bürger-Union (BU) fordert mit Hinweis auf etwa 100 fehlende Dauerparkplätze eine Deckelung der täglichen Höchstparkgebühr auf drei Euro – so wie dies über viele Jahre galt. BU-Chef Rainer Vogt will außerdem die Gebühren auf dem Interimsparkplatz an der Kirchgasse an die Gebühren in den städtischen Parkhäusern anpassen: Derzeit zahle man dort zu wenig, was zu nervigen Suchverkehren führe. Vogt fordert dort analog zur Gebührenordnung der städtischen Parkhäuser eine Bepreisung ab der 2. Stunde mit 0,70 Euro je angefangene 30 Minuten.