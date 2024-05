50 Jahre BSG Ratingen „Jeder hat sein eigenes Handicap“

Der Verein Bewegung Sport Gesundheit (BSG) in Ratingen feierte Samstag Abend in der Stadthalle sein 50-jähriges Bestehen. 1974 als Verein gegründet mit dem Ziel, jedem sportliche Betätigung seiner Kondition und Befähigung entsprechend zu ermöglichen, stellt sich der Verein heute in einer ungewöhnlichen Breite an Angeboten dar.