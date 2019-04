Ratingen : Auto geht in Flammen auf

Ratingen Auf einem Hotelparkplatz in Ratingen Breitscheid ist ein Auto komplett ausgebrannt. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Auf einem Hotelparkplatz ging in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in Flammen auf. Gegen 1.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Gäste-Parkplatz an der Straße An der Pönt in Breitscheid gerufen. Aufmerksame Zeugen hatten dort einen brennenden Wagen bemerkt und sofort den Notruf gewählt.