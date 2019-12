Breitscheid : Kleintransporter rutscht in einen Bach

Kleintransporter rutscht in einen Bach

Auf der Straße Langenkamp in Breitscheid musste der Fahrer wegen eines Fuchses abbremsen. Der Transporter landete in einem Bachbett. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen

Breitscheid Der Fahrer verlor wegen eines Fuchses die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er wurde schwer verletzt.

(RP) Aus noch ungeklärten Umständen kam am vergangenen Mittwoch in den Mittagsstunden ein Kleintransporter auf der Straße Langenkamp von der Fahrbahn ab, rutschte eine etwa drei Meter tiefe Böschung hinab und kam mit der Fahrzeugfront in einem Bachbett zum Stehen. Laut Polizei musste der 26 Jahre alte Mann wegen eines Fuchses bremsen. Der Duisburger verlor beim Ausweichen die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß mit einem Straßenpoller zusammen und rutschte einen Abhang hinunter. Dabei wurde er schwer verletzt.