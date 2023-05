Vor dem Düsseldorfer Landgericht Ratinger wegen Brandstiftung angeklagt

Dem nun wegen Brandstiftung angeklagten Ratinger wirft die Staatsanwaltschaft vor, das Feuer in dem von ihm als Büro genutzten Souterrain des Hauses selbst gelegt zu haben. Nachdem seine Firma in finanzielle Schieflage geraten sei, soll er in einem zu Wohnzwecken genutzten Teil der Räumlichkeiten das Bad in Brand gesetzt haben. Ein weiterer Brandherd soll die Couch in einem Aufenthaltsraum gewesen sein. Das Feuer hatte sich auf weitere Gegenstände ausgebreitet, der Wohn- und Schlafraum des Angeklagten soll vollständig ausgebrannt sein. Sämtliche Räume waren durch Rußablagerungen schwer beschädigt worden, insgesamt war ein Sachschaden von 100.000 Euro entstanden.