Feuer in Ratingen : 417 Bewohner müssen brennende Flüchtlingsunterkunft verlassen

Feuer in Ratingen

Ratingen 417 Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Ratingen haben in der Nacht auf Donnerstag wegen eines Brandes das Gebäude verlassen müssen. Elf Personen wurden verletzt, die Brandursache ist unklar.

Großeinsatz in der Nacht zum Donnerstag: Die Feuerwehr Ratingen wurde um 3.13 Uhr über die Brandmeldeanlage in die Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) des Landes in die Daniel-Goldbach-Straße alarmiert.