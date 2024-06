Brand in der Gerhardstraße Ein Verletzter bei Wohnungsbrand

Die Feuerwehr Ratingen wurde am Samstag gegen 14.25 Uhr zu einem Brand zur Gerhardstraße im Ratinger Süden alarmiert. Dort brannte eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Der Bewohner hatte diese inzwischen eigenständig verlassen können und wurde dem Rettungsdienst übergeben. Nach erfolgter Behandlung im Rettungswagen musste er mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik transportiert werden. Das Feuer konnte anschließend von einem Trupp unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr gelöscht werden. Als wahrscheinliche Ursache, so die Feuerwehr, gilt der Brand eines E-Bikes, das in der Wohnung geladen wurde. Es schlossen sich umfangreiche maschinelle Lüftungsmaßnahmen an, die weiteren Wohneinheiten wurden wegen möglicher Verrauchung kontrolliert. Da keine Schäden zu verzeichnen waren, konnten die übrigen Mieter nach Abschluss aller Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Verdacht, dass mehrere Personen verletzt worden waren, bestätigte sich nicht.