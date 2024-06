Bauarbeiten werden fortgesetzt Brachter Straße: Ab Montag wird es eng

Nachdem im April mit der Gesamtinstandsetzung der Brücke Brachter Straße (L422) von „unten“ begonnen wurde, werden die Arbeiten nun „oben“ fortgesetzt. Aktuell wird die Baustelle eingerichtet und Baustellenampel sowie transportable Schutzeinrichtung aufgebaut. Diese dienen als Absicherung in Baustellen. Am Montag beginnen dann die Arbeiten an dem Bauwerk, das über die A3 führt.