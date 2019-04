Postskriptum Diese Woche in der Stadt : Brache statt Wohnraum in der Stadt

Ratingen Einige wichtige Projekte der Stadtentwicklung nehmen Fahrt auf. Aber der Ärger über eine Brache mitten in der Stadt bleibt. Der Stadt scheinen die Hände gebunden zu sein.

Es scheint langsam voran zu gehen mit wichtigen Projekten in der Stadt: Die Fertigstellung des Rathauses scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein, das alte Hertie-Haus steht vor dem Abriss, in Sachen Lärmschutzwand an der Güterstrecke tut sich was und auch das Verkehrskonzept für Ost liegt endlich vor.