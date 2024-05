Schandfleck in der Innenstadt Brache an der Bechemer Straße optisch verschönern

Der Bezirksausschuss tagt übrigens am Donnerstag und hat noch zahlreiche weitere Initiativen der CDU zu Verbesserungen in der Innenstadt auf der Tagesordnung, so beispielsweise den überwachsenen Gehweg und den Zustand des Radweges am stadtauswärtigen Teil der Düsseldorfer Straße sowie den Antrag, die Straßendeckensanierung der Bechemer Straße außerhalb der Innenstadt an die 2025 geplante Straßendeckensanierung des Europarings anzudocken.