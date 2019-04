Tag des Buches : Schnäppchenjagd am Welttag des Buches

Ratingen Bookcrossing im Arkadenhof. Fantasyroman mit Bildergeschichte für Ratinger Schüler.

(JoPr) Am Dienstag, 23. April 2019, ist wieder der „Welttag des Buches“ angesagt. In Ratingen feiert ihn die im Arkadenhof/Obertor ansässige Buchhandlung „Spiel & Buch“ mit einem ganztägigen sogenannten Bookcrossing. Das heißt: Gelesene oder ungelesene, in jedem Fall aber gut erhaltene Bücher kommen an die frische Luft und harren dort, völlig vogelfrei, geneigter und interessierter Leser. Book-Crossing heißt: Jeder kann auch dazulegen. Vertreten sind (durchaus aktuelle) Exemplare aus allen Sparten, die den Buchmarkt ausmachen — vom Kinder- und Jugendbuch über Belletristik bis hin zum Sachbuch und Fotoband. Ort des Stöber- und Schmöker-Geschehens sind die Stadtmauer im Arkadenhof, eine Etage tiefer rund um den See bis hin zum Dicken Turm und hinaus auf die Oberstraße. Findefüchse sind ab 10 Uhr unterwegs, Glückskinder haben Zeit bis 18.30 Uhr.