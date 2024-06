Aktionstag in Ratingen West Bonhoeffer-Gymnasium lässt Energien fließen

Der sportliche Aspekt wurde großgeschrieben. So konnten sich die Schüler unter anderem beim Parcourslauf oder beim Beach-Volleyball austoben, sich in die Künste des Boxens, des Taekwondo und des Capoeira einführen lassen. Wem es bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein eher auf oder ins Wasser zog, war bestens beim Tauchlehrgang im Angerbad aufgehoben oder überquerte den Grünen See auf einem Drachenboot.