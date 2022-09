Projekt feiert Jubiläum : Die „Boje“ hilft bei Schulabschlüssen

Ratingen Das erfolgreiche Projekt zur beruflichen Orientierung junger Erwachsener besteht seit 20 Jahren. Zum Jubiläum trafen sich die Organisatoren, Lehrer und Schüler zu einer gemeinsamen Feier.

(RP) Vor 20 Jahren wurde der Grundstein für das erfolgreiche Projekt „BOJE – Berufliche Orientierung junger Erwachsener“, aktuell in Trägerschaft der Volkshochschule Ratingen in Kooperation mit der SkF Arbeit und Integration Ratingen gGmbH, gelegt. Zu diesem Anlass konnten VHS-Leiterin Britta Jansen und SkF-Geschäftsführerin Katrin Richter zur Jubiläumsfeier zahlreiche Gäste begrüßen, bestehend aus vielen ehemaligen und aktuellen Schülern, Lehrkräften, Mitarbeitenden, Kooperationspartnern sowie Vertretern aus Politik und Verwaltung.

In ihrer Begrüßungsrede berichtete die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Barbara Esser von der Erfolgsgeschichte: Über 900 Schüler besuchten das Hauptschulprojekt in den vergangenen 20 Jahren mit sozialpädagogischer Begleitung, viele von ihnen schlossen die BOJE mit einem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 oder 10A ab. Und auch wer die BOJE ohne Abschluss verließ, ging meist gestärkt und mit neuen Zielen seinen Weg, fand mit Unterstützung auch ohne Abschluss einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz, beispielsweise eine Maßnahme des Jobcenters, oder einfach einen besseren Weg, mit den eigenen Schwierigkeiten umgehen zu können. Barbara Esser: „Der Erfolg der Vergangenheit gibt Schwung für die Zukunft“. Symbolisch zierten 922 bunte Fähnchen mit Namen der Schüler den Garten der VHS-Außenstelle Süd an der Schützenstraße, wo die Feierlichkeit stattfand.

Tage der Nachhaltigkeit in Ratingen : Tage der Nachhaltigkeit bieten noch Aktionen an

Seit mittlerweile 17 Jahren arbeiten die VHS Ratingen und der SkF Arbeit und Integration Ratingen gGmbH vertrauensvoll zusammen. Durch das sehr engagierte, interdisziplinäre Team von Lehrkräften und Sozialpädagoginnen konnten den Schülern auch neben dem Fachunterricht vielfältige Angebote unterbreitet werden. So wird beispielsweise seit April 2022 Honig vom eigenen Bienenstock hergestellt und vertrieben, der Erlös kommt dem Schulprojekt zugute. Auch digital hat sich durch Corona in den letzten Jahren vieles verändert, Laptops und Smartboards gestalten den Unterricht vielfältig, unterstützt durch das neue Fach Medienkompetenz.

Das Projekt BOJE richtet sich an junge Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen über keinen oder über einen schlechten Hauptschulabschluss verfügen. Die Abschlussprüfungen in den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Englisch messen sich an NRW-weiten Standards. Als Nebenfächer werden Gesellschafts- und Arbeitslehre, Biologie, Kunst und Medienkompetenz angeboten. Neben dem Fachunterricht absolvieren die Schüler Betriebspraktika in ortsansässigen Firmen. Die engmaschige sozialpädagogische Betreuung macht das Projekt aus, die Schüler erhalten Unterstützung, die Schwierigkeiten des Alltages zu bewältigen, um den Abschluss zu schaffen. Die kleinen Klassen und das engagierte Lehrkräfteteam tragen zu einem familiären Klima bei, in dem sich alle wohl fühlen und gerne kommen.