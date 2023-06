Schulisches Angebot in Ratingen Kein Schulabschluss – die „Boje“ gibt Unterricht

(RP) Seit 21 Jahren erhalten junge Leute in der „BOJE“ – Berufliche Orientierung junger Erwachsener – die Chance, den (erweiterten) Ersten Schulabschluss nach Klasse 9 oder 10A, früher Hauptschulabschluss, nachzuholen. Das nächste BOJE-Schuljahr beginnt am 7. August. „Es sind noch ein paar Plätze frei, das Anmeldeverfahren läuft noch“, sagt die neue Projektleiterin Johanna Michel und appelliert: „Bewirb dich jetzt! Manchmal steht einem im Leben das Wasser bis zum Hals. Wir in der BOJE unterstützen dich ganz individuell darin, den ersten Schulabschluss zu erwerben und damit festen Boden unter die Füße zu bekommen“.