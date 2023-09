Boje beim Bildungskick Das Stadion als Klassenzimmer

Für einen Tag haben rund 20 Schüler des Ratinger Bildungsangebotes „BOJE“ (Berufliche Orientierung junger Erwachsener) ihr Klassenzimmer gegen das Düsseldorfer Fußballstadion getauscht und dort an einem Demokratieworkshop teilgenommen. Eingeladen hatte der BildungsKick, ein Projekt, bei dem im Vorfeld der Europameisterschaft in allen EM-Stadien – so auch in Düsseldorf - außerschulische und lebensnahe Workshops für Jugendliche zum Thema europäische Werte und Identität angeboten werden.