Termine online buchen DRK bietet Termine zum Blut spenden an

Bedingt durch die Feier- und Brückentage im Mai sind die Blutspenderzahlen in den vergangenen Wochen bereits spürbar zurückgegangen. Zu erwarten ist, dass durch die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele sowie die anstehenden Sommerferien die Blutspendebereitschaft weiter sinkt. Der DRK-Blutspendedienst West appelliert deshalb, jetzt und in den nächsten Wochen Blut zu spenden und sprichwörtlich am Ball zu bleiben.