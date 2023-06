Bunte Blütenpracht Blumen schmücken den Weg zum Altar

In der kommenden Woche beschert uns Fronleichnam noch einmal einen Feiertag und die Chance für einen Brückentag – egal, ob wir nun katholisch oder anderen Glaubens sind, ob Mitglied der Kirche oder nicht. Allerdings nur in sechs deutschen Bundesländern und einigen Städten, die in den feiertags-freien Ländern liegen.