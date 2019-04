Konzert im Jugendzentrum Lintorf : Blues live mit Steve Baker in der Lintorfer Manege

Lintorf Steve Baker & Band feat. Jan Mohr gastieren an der Jahnstraße 28.

(RP) Am Freitag, 12. April 2019, 20.30 Uhr, gibt es wieder einen Blues-Klassiker im Lintorfer Jugendzentrum Manege: Steve Baker & Band feat. Jan Mohr gastieren an der Jahnstraße 28. Von stampfendem Rock bis funky New-Orleans-Groove, von lässigem Rock’n’Roll bis zum klassischen Blues - all das verspricht einen außergewöhnlichen Abend in Lintorf.