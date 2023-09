Natur in Ratingen Da blüht uns was

Als Naturschutzmaßnahme gibt es Blühstreifen schon seit Jahrzehnten. In Zeiten, in denen das Insektensterben zunimmt und in vielen Gegenden besonders wenige Schmetterlinge gezählt werden, werden sie jedoch immer beliebter. Dementsprechend wächst auch in Supermärkten und Baumärkten das Angebot an Aussaatmischungen, die eine Vielzahl von Kulturarten und Wildpflanzen enthalten.