Glosse: Blitzeblank ins neue Jahr

Ratingen Meis jugendliche Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Gemeinde fegten den Marktplatz und halfen dem Baubetriebshof.

Zumindest in der City begann der erste Morgen im neuen Jahr vielversprechend: Marktplatz und Fußgängerzone waren blitzeblank. Kein Müll der Silvesternacht mehr zu sehen. Überhaupt scheint in diesem Jahr der gemeine Dumeklemmer an Geldbeutel, Umwelt und Haustiere gedacht zu haben und auf Böllerei verzichtet zu haben. Trotzdem war viel wegzuräumen vom Baubetriebshof. Mit dabei, wie in den Vorjahren: meist jugendliche Mitglieder der Ahmadiyya Muslim Gemeinde, die den Marktplatz fegten und nebenan den Profis halfen. Und sicher ist: Auch die Container werden bald geleert werden.⇥JoPr