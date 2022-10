Existenzkampf in Ratingen : Bio-Landwirte fürchten um Existenz

Auf dem Hof von Michael Buscher haben die Hühner viel Auslauf, führen ein glückliches Leben und bekommen hochwertiges Futter. Das hat seinen Preis, den aktuell viele Verbraucher nicht zahlen wollen oder können. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Während der Pandemie stieg der Absatz für Bio-Produkte. Mit den steigenden Preisen für Strom und Gas kaufen Verbraucher jetzt lieber wieder konventionelle Ware im Discounter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sandra Grünwald

Der Vorteil in der Corona-Pandemie war: Da die Leute nicht reisen durften, blieb die Kaufkraft in der Region. Dazu kam, dass viele Menschen verstärkt Wert auf gesunde Lebensmittel legten. „Während Corona hatten wir 25 Prozent Zuwachs“, erzählt Michael Buscher vom gleichnamigen Bioland-Betrieb an Mettmanns Stadtgrenze zu Ratingen. Doch die guten Zeiten, in denen die Leute auf ihre gesunde Ernährung achteten, sind längst vorüber. „Seit Kriegsbeginn, ja, seit die Benzinpreise bei zwei Euro angekommen sind, hat der Biomarkt massive Einschränkungen zu verzeichnen“, so Buscher.

Zwar freue man sich über treue Stammkunden, aber „der große Boom ist im Keller“. Die Kunden bleiben weg. „Viele gehen nur noch in den Discountern einkaufen“, sagt Michael Buscher. Durch die hohe Inflation und die explodierten Energiepreise sei das Portemonnaie von Otto-Normalverbrauchern schnell leer. „Die Deutschen sind bezüglich Lebensmitteln sehr geizig“, sagt Michael Buscher. Es sei wichtiger, viel und günstig einzukaufen, als sich regional und gesund zu ernähren. „Tierwohl und Nachhaltigkeit sind plötzlich nicht mehr angesagt“, bedauert der Landwirt. Auch das Getreide, das er an eine Mühle liefert, von wo es von Bäckern abgerufen wird, findet weniger Abnehmer. „Die verarbeiten dieses Jahr noch einige Tonnen vom letzten Jahr“, sagt Buscher.

Info Gesunde Lebensmittel frisch vom Hof Buscherhof Auf dem Hof gibt es Bioland Eier und Bioland Kartoffeln. Infos auf der Homepage unter www.buscherhof-ratingen.de. Schäferei Lamberti Artgerechte Tierhaltung und der ökologische Landbau liegt der Familie besonders am Herzen. Infos zur Schäferei und den Produkten unter www.schaeferei-lamberti.de. Gut Halfeshof Der Biobetrieb wirtschaftet ohne Gentechnik und bietet auch Kindergeburtstage. Infos unter www.halfeshof.de.

„Man merkt einen deutlichen Rückgang. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll.“ Zwar versucht er, neue Partner für seine Bioland-Produkte zu finden, aber auch das wird zunehmend schwerer. „Wir haben acht Unverpackt-Läden beliefert“, erzählt er. „Heute gibt es nur noch einen. Alle anderen sind pleite gegangen.“ Ähnlich sieht es mit dem Naturkostfachhandel aus. Trotzdem versucht er, neue Kunden zu finden, denn die Alternative wäre, zur konventionellen Landwirtschaft zurückzukehren. Aber diesen Weg möchte er nicht gehen.

Das Fleisch von der Bioland Schäferei von Stefanie Lamberti ist weniger gefragt. Die Schafe weiden nun vermehrt auf Wiesen im Kreis. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Eine weitere äußerst bedenkliche Auswirkung der hohen Lebenshaltungskosten bekommt Roland Rapp vom Gut Halfeshof, einem Naturland-Betrieb in Mettmann, zu spüren. „Die Leute gehen hin und ernten unsere Früchte“, sagt er. Das ist so etwas wie Mundraub. „Ich habe deutlich weniger Birnen und Äpfel an den Bäumen.“ Selbst wenn die Leute dabei erwischt werden, sind sie so dreist, noch zu fordern, etwas von den gestohlenen Früchten mitnehmen zu dürfen.

Inzwischen ist der Diebstahl so massiv, dass Roland Rapp die Ernte seiner Birnen vorziehen muss. „Sonst habe ich am Ende nichts mehr am Baum.“ Es sei gerade nach einem so herausfordernden Jahr mit Hitze und Trockenheit sehr hart, wenn jemand anderer die Früchte erntet. „Die Gesellschaft geht in eine Richtung“, sagt Rapp und fragt: „Wo soll das hinführen?“ Ein zweites Standbein hat er längst durch die Ausrichtung von Erlebnis-Kindergeburtstagsfeiern etabliert – elementar in Zeiten wie diesen.