Da muss was passieren Bürger kritisieren Mehrgenerationentreff

Der Mehrgenerationentreff ist auch für die Quartierentwicklung, die mit dem Büro Dorv vorangetrieben wird, ein Dreh- und Angelpunkt im Stadtteil. Bei Umfragen hatten die Bürger nicht nur Kritik an der Nahversorgung geäußert, sondern auch ihrem Ärger über den Treff Luft gemacht. Am 18. April stellte die CDU einen Antrag, dass die Verwaltung in Kooperation mit dem Büro Dorv ein Konzept entwickelt, das den regelmäßigen Betrieb des Treffs durch das Hauptamt mit einem Betrieb durch das Ehrenamt ergänzt und sicherstellt. Die gegenwärtige Situation sei „für die Entwicklung des Dorv-Konzeptes und die Aktivierung des bürgerschaftlichen Engagements in Tiefenbroich ein K.-O.-Kriterium“, so die CDU-Fraktion. Damit werde der Entwicklungsprozess zu einer neuen Mitte konterkariert. Jetzt soll also nach Lösungen gesucht werden.