Verkehrspolitik in Ratingen Das sagt die CDU zu den Kreisverkehr-Plänen

(RP/kle) Bald geht es los. Im Juli 2023 sollen die Bauarbeiten für einen leistungsfähigen und modernen Kreisverkehr an der Kreuzung Kahlenbergsweg/An der Hoffnung/B1 starten. Die Baumaßnahmen sollen laut Verwaltung im Herbst 2024 abgeschlossen werden. Die CDU hatte im vergangenen Bezirksausschuss noch einmal mit Nachdruck auf die Wichtigkeit des Themas hingewiesen und den aktuellen Arbeitsstand der Planung erfragt. Positiv überrascht wurden die Mitglieder des Bezirksausschusses dann von den Aussagen der Verwaltung. Der bei vielen Breitscheidern immer noch als „Real-Kreuzung“ bezeichnete Knotenpunkt beschäftigt den Stadtteil, seine Einwohner und die Lokalpolitik seit vielen Jahren, bereits seit 2014 gab es diverse Anläufe hierzu. „Umso erfreulicher ist es, dass nach Jahren des Forderns, Vermittelns und Nachhakens deutlich Bewegung in die Thematik kommt“, sagt Theresa Dietz, CDU-Ratsfrau und Sprecherin im Bezirksausschuss Lintorf/ Breitscheid. „Dieser wichtige Umbau wird die stark belastete Kreuzung, an welcher der Kahlenbergsweg, die Zufahrt zur B1 und die Straße An der Hoffnung, von der man aktuell zum lokalen Einkaufszentrum gelangt, aufeinandertreffen, endlich entlasten und sicherer machen“, betont Dietz.