CDU Bundestagsabgeordneter Einen Tag im Wahlkreis von Peter Beyer unterwegs

Bereits beim Austausch am Vormittag im Düsseldorfer Landtag und auch nachmittags im Gespräch mit Unternehmern in Velbert, stach ein Thema immer wieder heraus: die Sorge um den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das sei ein fatales Zeichen, denn die Weltwirtschaft wachse insgesamt weiter, vor allem in den OECD-Staaten, nur in Deutschland nicht", mahnte Beyer. Auf die Frage nach Lösungsansätzen sagte Frei: „Unsere Vorschläge sind, die Stromsteuer zu senken und zumindest die Hälfte der Netzentgelte zu übernehmen." Das sei sofort umsetzbar, ohne Bürokratie und wirke sofort. Außerdem benötige Deutschland eine Reform der Unternehmenssteuern. „Wir haben keine wettbewerbsfähigen Unternehmenssteuern in Deutschland, daher schlagen wir vor, die Unternehmensbesteuerung auf unter 25 Prozent zu senken, damit wir wenigstens in das Mittelfeld der europäischen Staaten und der Industriestaaten innerhalb der OECD gelangen", so der Unionspolitiker.