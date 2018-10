Ratingen: Bewerbung zur Energiesparmeisterschaft 2019

Ratingen Im Jahr 2019 werden Gruppen in einem Wettbewerb ausgezeichnet, die am meisten Heizenergie und Strom einsparen.

Insgesamt zehn Familien oder Wohngemeinschaften sollen in dem Zeitraum von einem Jahr, 1. Januar bis 31. Dezember 2019, versuchen, mit kleineren Maßnahmen und Verhaltensänderungen Energie einzusparen und Energiekosten zu reduzieren. Die Voraussetzungen für den Wettbewerb erläuterte Elena Plank, Kimaschutzmanagerin der Stadt: „Man muss mindestens zu viert sein und seit mindestens drei Jahren in einem Gebäude in Ratingen leben. Das kann ein Einfamilienhaus, aber auch eine Etagenwohnung sein.“ Außerdem muss die Familie oder Wohngemeinschaft eine eigene Heizung oder einen Wärmemengenzähler besitzen und bereit sein, ein Jahr lang ihre Zählerstände und Verbrauchswerte an die Verbraucherzentrale weiterzugeben. Aus dem Energieverbrauch der vergangenen drei Jahre werde ein Mittelwert bestimmt, der als Vergleichswert genutzt wird. Ziel ist es, diesen so weit wie möglich zu unterbieten. Die teilnehmenden Familien treten ganz klar in einen Konkurrenzkampf und werden regelmäßig über ihre Einsparerfolge oder eben auch Misserfolge informiert. Als Anreiz zum Sparen können sich die Energiesparmeister am Ende des Jahres unter anderem über ein E-Bike oder eine Familienkarte für die Ratinger Bäder freuen.