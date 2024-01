Landrat Thomas Hendele bedankt sich Bankangestellte verhindern Betrug

Nur wenige Tage später, am 18. Januar, erschien ein 94-Jähriger in der Filiale seiner Hausbank an der Düsseldorfer Straße: Er hatte die gutgläubige Absicht, einen mittleren fünfstelligen Betrag für eine vermeintliche Bekannte abzuheben, die sich in einer finanziellen Notlage befinden sollte. Auch hier reagierte glücklicherweise ein Angestellter der Bank richtig: Trotz des resoluten Auftretens des Seniors blieb der 51-Jährige kritisch. Nach Rücksprache mit einem nahen Angehörigen konnte schlussendlich der Betrug aufgedeckt und der hohe finanzielle Schaden für den 94-Jährigen verhindert werden.