Stadt Ratingen : Betriebsausflug legt Telefonzentrale lahm

Ratingen Die zentrale Nummer der Stadtverwaltung Ratingen 550-0 ist am Freitag, 24. Mai, nicht erreichbar. Stadt macht auf Durchwahlen aufmerksam.

(RP) Für alle, die am Freitag, 24. Mai 2019, die Telefon-Zentrale der Stadtverwaltung Ratingen über die 550-0 anwählen, gibt es an diesem Tag eine Änderung: Da diese Nummer zentral beim „Kreis Mettmann Info-Service“ aufläuft, die Kreisverwaltung aber am Freitag einen Betriebsausflug hat, werden über 550-0 keine Anrufe entgegengenommen.