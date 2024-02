Stadtranderholung in Ratingen Betreuer für Ferienangebote gesucht

Die Stadtranderholung ist ein beliebter Ferien-Klassiker in Ratingen: Die Kinder werden montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr betreut. Sie sind in der Regel drei Tage lang in einer städtischen Einrichtung untergebracht, wo viel gespielt und gebastelt wird. Hier sind die Betreuerinnen und Betreuer gefragt, sich mit eigenen Ideen einzubringen und den Kindern erlebnisreiche Tage zu bescheren. An den anderen beiden Tagen der Woche finden Ausflüge statt. Ein warmes Mittagessen, Lunchpakete und Getränke, sowie alle anfallenden Sach- und Ausflugskosten sind im Teilnehmerpreis enthalten.