Staffelübergabe Haus Messer steht bald unter neuer Leitung

Seit 1683 steht das schmucke Fachwerkhaus in der Lintorfer Straße und hätte wohl so manche Geschichte zu erzählen. Seit einigen Wochen hat es jedoch seine Klappläden geschlossen. Statt munterem Stimmgewirr ist es still geworden im Haus Messer. Nach längerem Leerstand hauchten im November 2022 Christian Meurer und sein Sohn David dem altehrwürdigen Gebäude neues Leben ein. Beide investierten nicht nur in die Renovierung des Hauses und schufen mit neuem Mobiliar eine eigene Atmosphäre, sie gingen auch mit der Küche ihren eigenen Weg. Deftig, hausgemacht, bekömmlich – das war die Devise.