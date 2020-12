Wegen Corona : Weiterhin Besuchsverbot im Marien-Krankenhaus

Ausnahmen gibt es nur für werdende Väter, bei Palliativsituationen und bei Patienten, die auf der Intensivstation liegen. Das Risiko für Patienten und Mitarbeiter sei zu hoch.

Ratingen (jün) Gesundheitsminister Jens Spahn hatte angekündigt, Besuche in Krankenhäusern sollten möglich sein. Die Realität sieht häufig anders aus, auch im St. Marien-Krankenhaus in Ratingen. Nach wie vor gilt dort ein striktes Besuchsverbot. Ausnahmen bestehen lediglich für (werdende) Väter, bei Palliativsituationen und bei Patienten, die auf der Intensivstation liegen. „Somit halten wir uns an die Vorgaben der Bundesregierung, aus der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO)“, erklärt Gina Anna Viola, Sprecherin des Hauses an der Werdener Straße.