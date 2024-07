Ratinger Bienenzuchtverein lädt ein Besucher entdecken die Welt der Bienen

Die Imker bieten an diesem Tag Führungen über das Gelände an, zeigen Bienenvölker in einem Schaukasten, in einem hohlen Baumstamm und in einem Weidebaum. Kinder können aus Baumscheiben Behausungen für Wildbienen anlegen und aus Bienenwachs Kerzen drehen. Außerdem verkaufen die Imker ihre Produkte. Leckereien vom Holzkohlegrill, Kuchen und Getränke runden das Angebot ab.