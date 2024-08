Sommerprogramm der SPD Besuch in der Feuerwache und im Allwetterbad

Ratingen · Ratingen (RP) In Kürze bietet die SPD Ratingen im Rahmen ihres Sommerprogramms die folgenden Aktivitäten in Ratingen an: Am Freitag, 9. August, wird eine Führung durch die Feuerwehrwache in Ratingen-Lintorf angeboten.

06.08.2024 , 15:43 Uhr

Beim Besuch des Allwetterbads in Lintorf können die Besucher auch hinter die Kulissen schauen. Foto: Stadtwerke

Treffpunkt ist um 14.50 Uhr vor dem Eingang zur Feuerwehrwache. Eine Anmeldung ist bis zum 8. August erforderlich. Am Freitag, 16. August, wird um 15 Uhr bei einem Rundgang durch das Lintorfer Allwetterbad die Technik und der Ablauf in und hinter einem Schwimmbad gezeigt und erklärt. Treffpunkt ist um 14.45 Uhr an den Fahrradständern vor dem Allwetterbad. Eine Anmeldung ist bis zum 13. August erforderlich. Für die beiden Programmpunkte am 9. und 16. August ist aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl eine Anmeldung telefonisch unter 02102 22999 oder per E-Mail an info@spd-ratingen.de erforderlich. Weitere Informationen zu diesen und weiteren Programmpunkten des SPD Sommerprogramms finden sich auf spd-ratingen.de/sommerprogramm-2024/ Bisher haben Ratinger Bürger in diesem Sommer bereits mit der SPD Schloss Landsberg an der Stadtgrenze zu Kettwig besucht, an einer Innenstadtführung mit Kulturamtsleiterin Andrea Töpfer teilgenommen und sich einer Führung im Poensgenpark angeschlossen. Außerdem waren sie zu Besuch beim Ratinger Bienenzuchtverein in Ratingen Ost.

(RP)