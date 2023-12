Integration in Ratingen Caritas vermittelt Geflüchtete in Arbeit

„Die Flüchtlingsunterkunft Am Sondert 5 a liegt im Wald am Stadtrand von Ratingen. Die Verkehrsanbindung in die Innenstadt ist schlecht. Für die dortigen Bewohner gibt es keinen DSL-Internetzugang und auch kein WiFi, selbst die Telefonverbindung ist dort nicht stabil“, so beschreibt die Caritas die Lage Am Sondert. Insgesamt ist das Caritas-Team für alle rund 300 Geflüchteten in städtischen Unterkünften zuständig. Am Sondert sei allerdings besonderer Einsatz gefordert. „Nur mit intensiver Begleitung durch die sozialpädagogischen Fachkräfte der Flüchtlingshilfe des Caritasverbandes gelingt eine Vermittlung in Integrationskurse und in Arbeit“, so der Verband.