Festnahme durch die Polizei Besitzer findet gestohlenen Smart im Internet

Am vergangenen Samstag zeigte ein 33-jähriger Essener den Diebstahl seines Fahrzeugs bei der Polizei an. In den Tagen darauf suchte er auf einer Onlineplattform nach dem entwendeten Smart. Der Geschädigte wurde fündig und vereinbarte einen Besichtigungstermin auf dem Hinterhof eines Firmengeländes an der Straße „Am Westbahnhof" in Ratingen. Er informierte die Polizei, die am Mittwochabend um 21 Uhr mit zivilen Einsatzkräften zwei Tatverdächtige am vereinbarten Treffpunkt stellen konnte.