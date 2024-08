Lösung in Sicht Berliner Platz bald wieder autofrei

Tatsächlich sind Ordnungsamt und Polizei bereits tätig geworden. „Es gab ein sehr harmonisches Gespräch“, so Ordnungsamtschef Peter Theisen, in dem mögliche Lösungen ausgelotet wurden. Schon in wenigen Tagen soll ein Ortstermin stattfinden, an dem neben Ordnungsamt und Polizei auch Vertreter der Feuerwehr und der Straßenverkehrsbehörde teilnehmen werden, kündigt Theisen an. Aufgrund der Eigentumsverhältnisse muss an einigen Stellen auch die LEG eingebunden werden. „Wir sind dabei, pragmatische Lösungen zu suchen.“