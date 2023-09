Schulteam aus Ratingen Teilnehmer der Liebfrauenschule laufen beim Mini-Marathon in Berlin ins Ziel

Der Mini-Marathon in Berlin ist seit mehr als 25 Jahren der größte Schülerlauf Deutschlands. Am 24. September wurde die Stadt an der Spree erneut zum Hotspot der jugendlichen Läufer-Szene. Mit dabei waren in diesem Jahr auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lauf AG der Liebfrauenschule (LSF) in Ratingen. Beim Mini-Marathon erzielten sie nicht nur hervorragende Ergebnisse, sondern erlebten auch echten Teamspirit.