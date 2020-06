Ratingen : Berater für Sehbehinderte sind stark gefragt

Ratingen Die Beratung für Sehbehinderte in der Wallpassage ist terminlich für den Juni ausgebucht. Nach der Sommerpause geht es im August dort weiter. Telefonberatung gibt es auch in den Ferien.

Schon jetzt, so teilt die Vereinsvorsitzende mit, ist die Beratungssprechzeit am dritten Donnerstag im Juni, am 18. Juni, bereits voll ausgebucht. „Somit sind für diesen Termin leider keine weiteren Anmeldungen mehr möglich. Bereits getätigte telefonische Anmeldungen bei der Vorsitzenden des Vereins bleiben natürlich bestehen.

Die Berater machen darauf aufmerksam, dass auch in der Beratungssprechzeit im Demenzladen, Wallpassage 30, in Ratingen, unbedingt die vorgeschriebenen Regeln für Abstand und Mund-/ Nasenschutz eingehalten werden müssen. Dies gilt übrigens bis zum Ende der Corona-Pandemie, um sowohl Ratsuchende, als auch das Beraterteam um Marion Höltermann vorsorglich zu schützen. Der nächste Beratungstermin nach der Sommerpause ist Donnerstag, 20. August. Schon jetzt sind Voranmeldungen für diesen Termin bei der Vorsitzenden unter der Telefon 02102 - 73 24 60 möglich.

Telefonische Beratung in allen Angelegenheiten rund um Schwerbehindertenausweis, Nachteilsausgleich, Hilfsmittel im Alltag ist übrigens auch in den Sommerferien unter der vorgenannten Telefonnummer möglich: von Montag-Donnerstag in der Zeit von 10 bis 15 Uhr und am Freitag von 10 bis 13 Uhr