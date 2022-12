Rettungsdienst Ratingen und Heiligenhaus Belastung im Rettungsdienst steigt

(RP) Die aktuelle Belastung des Gesundheitswesens wird auch im Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus an den Einsatzzahlen deutlich. Während es an einem normalen Tag zu durchschnittlich 56 Einsätzen in Ratingen und Heiligenhaus kommt, stiegen die Einsatzzahlen im Dezember um 11 Prozent.