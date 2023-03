Startklar Behindertenbeirat trifft sich zu konstituierender Sitzung

„Der Beirat wird die Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in Ratingen vertreten. Der Beirat hat die Aufgabe Rahmenbedingungen zur gleichberechtigten Teilhabe zu schaffen und Barrieren abzubauen, die je nach Behinderung/ Beeinträchtigung unterschiedlich erlebt werden. Jedes Beiratsmitglied verfügt aufgrund behinderungsrelevanter Erfahrungen über Expertenwissen, das ein Mensch ohne Behinderung nicht hat. Eine wichtige Aufgabe ist die Beratung des Stadtrates bei behinderungsrelevanten Themen“ so Karin Keune, Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft für Behinderte in Ratingen. Der Gründungsprozess wurde durch Jörg Rodeike vom Kompetenzzentrum selbstbestimmten Lebens (KSL), Düsseldorf begleitet und unterstützt.