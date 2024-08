Erfolgreicher Einsatz Polizei nimmt Drogendealer fest

Einsatzkräfte waren im Rahmen des Projekts Zoom in der Zeit zwischen 18 und 3 Uhr im Stadtgebiet unterwegs. Im Bereich der Düsseldorfer Straße fiel Zivilkräften ein wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz einschlägig in Erscheinung getretener Mann auf, der vermeintlich Betäubungsmittel verkaufte. Nachdem die Einsatzkräfte eine verdächtige Übergabe zwischen dem Mann und einem Unbekannten beobachtet hatten, traten uniformierte Beamte an den Käufer heran. Sie stellten bei dem 26-Jährigen das augenscheinlich soeben erworbene Cannabis sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.