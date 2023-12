Mängelmelder der Stadt Ratingen Sauberkeit im Stadtgebiet steht im Fokus

Die jüngste Meldung ist vom 27. Dezember. „Bei den Papier- und Glascontainern ist es überall sehr dreckig“, schreibt ein Bürger in den online zugänglichen Mängelmelder der Stadt Ratingen. Seit März dieses Jahres können dort Bürger Missstände melden wie Müll im Stadtgebiet, zuwuchernde Gehwege oder Schlaglöcher in den Straßen. 1274 Meldungen sind bisher eingegangen. Was die Bürger melden, wie die Hinweise abgearbeitet werden und wer sich um die Eingänge kümmert, erklärt die Stadt auf Anfrage.