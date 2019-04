Ratingen : Ratingen mischt beim Klimaschutz mit

Ratingen Bei einer internationalen Konferenz in Brüssel war Klimaschutzmanagerin Elena Plank für Deutschland dabei.

(JoPr) An einer interessanten internationalen Fachtagung für Mobilität in Brüssel nahm die Ratinger Klimaschutzbeauftragte Elena Plank teil. Ratingen war vom Umweltbundesamt zu der Veranstaltung in der EU-Hauptstadt eingeladen worden – als einzige deutsche Stadt der Kategorie mit mehr als 50.000 Einwohnern.