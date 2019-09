Stadtplanung : Wallhöfe ergänzen das City-Angebot

Die CDU Ratingen-Mitte hatte zur Bürgerversammlung eingeladen. Es ging ums Thema Innenstadtenwicklung. Gerold Fahr stellte die Projekte vor. Foto: RP/CDU

Ratingen Bei einer Bürgerversammlung der CDU informierte die Stadtspitze über Projekte in der Innenstadt.

(RP) Zum Thema „Das Herz von Ratingen – Innenstadtentwicklung aktuell und Ausblick auf 2020“ hatte der CDU-Ortsverband Ratingen-Mitte ins Bürgerhaus eingeladen. Bürgermeister Klaus Pesch, Baudezernent Jochen Kral und Ratsmitglied Gerold Fahr, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und Fachmann für die Innenstadt, berichteten über laufende und geplante Projekte.

Fahr betonte, die Stadt müsse den Herausforderungen als Hauptversorgungszentrum für ganz Ratingen gerecht werden. Dazu zählten attraktive Wohn- und Arbeitsorte, vielfältige Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsangebote, innerstädtische Park- und Grünflächen sowie funktionales Verkehrsmanagement mit ausreichenden Parkmöglichkeiten.

Info Zukunftskonzept für die Innenstadt Im Integrierten Handlungskonzept Ratingen Zentrum (INTEK) sind die Ziele für die nächsten fünf bis zehn Jahre dargestellt. Ziel dabei ist, die Innenstadt zu stärken und generationengerecht zu gestalten. Infos: www.innenstadt-ratingen.de.

CDU-Ortsverbandsvorsitzender Wolfgang Diedrich bezeichnete die vielen parallel laufenden Baustellen einerseits als Belastung. Sie machten andererseits aber auch deutlich, dass die Stadt „hervorragend dastehe und die vielfältigen Aufgaben finanziell stemmen“ könne. Diedrich: „Viele andere Städte im Kreis Mettmann wären froh, wenn sie dazu in der Lage wären.“

Pesch präsentierte die aktuelle Entwicklung in der City und betonte, dass im Flächenangebot für den Einzelhandel die sehr reizvolle Kleinteiligkeit in der Innenstadt kennzeichnend sei, große Flächen aber fehlten. Das sollen die Wallhöfe bieten. Über den großen Einzelhandelsflächen seien außerdem rund 70 Wohnungen geplant, dazu komme eine entsprechend große Tiefgarage. Damit werde auch „Wohnen direkt in der Innenstadt“ realisiert. Bei dem angegliederten Mehrgenerationenpark habe man „mit großer Sorgfalt“ die vorhandenen Bäume geschützt. Bei der Fassadengestaltung, die bereits für Kritik gesorgt hat, habe man großen Wert auf Öffnungen und aufgelockerte Außenwirkung gelegt. Mit der Denkmalpflege sei die Einbeziehung der Stadtmauerreste unter anderem mit zwei Turmfragmenten entlang der Wallstraße abgestimmt.

„Das ganze Projekt wird zur Belebung der Innenstadt und zur Förderung des Einzelhandels beitragen, der durch den ,Schraubstock Internethandel’ schon genug Probleme zu bewältigen hat“, so Pesch.

Aus den Reihen der Bürger kam unter anderem der Vorschlag, am Düsseldorfer Platz und an den Wallhöfen mit Info-Tafeln Besucher in die City zu locken. Auch bei Intek 2 (integriertes Handlungskonzept für die City) tut sich schon was: Hier soll unter anderem der Projektbaustein „Stadtgrün“ durch die „Angertaler Schleife“, eine Wegeverbindung von der Auermühle bis Haus zum Haus ergänzt werden.