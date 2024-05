Demonstration für Inklusion Gleichberechtigung ist mehr als ein Wort

Info

Der Europäische Protesttag macht auf die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen aufmerksam. Zahlreiche Verbände fordern ein Ende der Diskriminierung und eine wirkliche Teilhabe an der Gesellschaft. Der Protesttag wurde 1992 von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland ins Leben gerufen. War zunächst eine rechtliche Gleichstellung das Ziel, macht der Protesttag heute vor allem auf Diskriminierung und fehlende Inklusion aufmerksam. In diesem Jahr steht der Protesttag unter dem Motto „Zukunft barrierefrei gestalten“.