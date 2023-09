Ratingen Behindertenbeirat nimmt Arbeit auf

Die Mitglieder wählten einstimmig Marion Höltermann zur Vorsitzenden, die auf eine langjährige Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen zurückblicken kann. Sie äußerte ihre Dankbarkeit für das entgegengebrachte Vertrauen. „Jetzt sitzen die Beiratsmitglieder zusammen mit der Verwaltung und Politik gemeinsam auf einem Tandem und nehmen Fahrt auf Richtung Inklusion, die Lampe gibt Licht und das Licht ist die Barrierefreiheit, der Sattel als Grundlage ist die UN-Behindertenrechtskonvention, die Bremsen die Toleranz, Akzeptanz und Achtung der Menschenwürde und die Geschwindigkeit ist die Kraft mit der die Mitglieder in die Pedale treten“, so Marion Höltermann in ihrer frei vorgetragenen Antrittsrede, die alle Zuhörer faszinierte.