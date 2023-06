Host Town Ratingen Stadt begrüßt Sportler aus Äthiopien

(RP) Die Sportler aus Äthiopien, die an den am 17. Juni in Berlin beginnenden Special Olympics World Games teilnehmen werden, sind am Montag in Ratingen angekommen. Sie wurden im Bürgerhaus am Markt von Bürgermeister Klaus Pesch, Sportdezernent Patrick Anders und einer größeren Gruppe des Vereins BSG Ratingen e.V. begrüßt.