Rock’n’Rolli bleibt Fördergelder für ein weiteres Jahr gesichert

Offenbar fanden die Stimmen Gehör. „Nach unserem Antrag wurden die Gelder für weitere zwölf Monate bis zum 31. März 2025 bewilligt“, so Katrin Richter, Geschäftsführerin für Arbeit und Integration beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), der sogenannte AGH-Plätze bei Rock’n’Rolli, in der Möbelkammer und in der Radstation Ost anbietet. Diese mehrmonatigen Maßnahmen sollen Langzeitarbeitslosen eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Gefördert werden diese Maßnahmen vom Jobcenter. Die Plätze werden von gemeinnützigen Beschäftigungsträgern vorgehalten.