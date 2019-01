Wirtschaft: Wallstraße: Lieferverkehr bis 22 Uhr

Ratingen Die FDP-Fraktion hatte eine Änderung der Regelung angeregt.

(JoPr) Der Lieferverkehr, der über die Wallstraße die Geschäfte anfährt, kann das künftig bis 22 Uhr machen. Bislang gilt die Regelung nur bis 20 Uhr. In einem Schreiben an Bürgermeister Klaus Pesch hatte FDP-Fraktionschefin Hannelore Hanning eine Änderung angeregt: „Wir haben erfahren, dass Spediteure Probleme haben, Geschäfte auf der Wall- und auf der Bechemer Straße am Abend bis 20 Uhr zu beliefern beziehungsweise ihre Ware abzuladen. Dies ist den heutzutage sehr engen Zeitplänen und Taktungen in den Logistik- und Lieferketten geschuldet. Wir fragen deshalb an, ob es möglich ist, die zeitliche Begrenzung der Lieferzone auf der Wallstraße in Höhe des Stadttores von 20 auf 22 Uhr zu erweitern.“ Dies diene dem Einzelhandel, ohne einen übermäßigen Eingriff in den Parkraum vorzunehmen. Auf diesen Antrag vom September reagierte die Stadtverwaltung inzwischen: Die Situation habe man beobachtet. Die Beschilderung werde entsprechend dem FDP-Antrag geändert, hieß es jetzt von der Stadtverwaltung.