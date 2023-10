Bayrisches Wochenende Zünftige Wiesn-Stimmung in Lintorf

Der Himmel strahlte in blau-weiß mit der Dekoration um die Wette, als es am Samstagnachmittag „O’zapft is!“ hieß. „Wir hatten schon ein wenig Sorge, dass wegen der Urlaubszeit weniger Gäste kommen. Doch unsere Sorge war unbegründet. Die Besucher ließen nicht lange auf sich warten“, meinte Stefan Sommer, der auch in diesem Jahr seitens der Werbegemeinschaft hauptverantwortlich für die Organisation war.