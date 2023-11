White-Bear-Lake-Platz in Lintorf Bürger Union fordert Parkraumkonzept

Die Pläne für die Grundschule seien noch nicht in der Beratungsrunde, bei einer geplanten Dreizügigkeit und den Erfahrungen an den anderen Grundschulen dürfe auch hier von einem erheblichen Kfz-Mehraufkommen auszugehen sein, fürchtet die Fraktion. Mittelfristig soll auf dem weiteren Schulgelände eine Realschule angesiedelt werden. „Selbst wenn man den Abgang der Erwachsenenbildung berücksichtigt, wird es zu erheblichen Parkraumproblemen kommen“, führt die Vertreter der Bürger Union an.